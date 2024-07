Cagliari, il bosco di Boeri in via Roma resta un sogno: “Non si fa più, la Soprintendenza l’ha bocciato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Addio bosco orizzontale di via Roma. Il tassello più importante del progetto dell’archistar Boeri, quello del grande giardino tra i portici di via Roma e il porto, non si farà più: “E’ stato bocciato dalla Soprintendenza”, ha annunciato oggi il primo cittadino Massimo Zedda, in un’assemblea pubblica in piazza Galilei di fronte a circa trecento persone. Dovrà tornare anche il vecchio lastricato. “Hanno scavato e speso soldi per togliere il granito. E ora si deve rimettere il granito”. Cita quindi, scherzando ma non troppo, Karate Kid: “Avete presente ‘togli la cera, rimetti la cera’. È quello che sta accadendo in via Roma”.

Il primo cittadino non ha risparmiato critiche al suo predecessore Paolo Truzzu. “Ho trovato un degrado politico amministrativo mai percepito finora. Le casse piene significano cattiva salute del Comune – attacca Zedda – Che cosa devo fare nei primi cento giorni? Il sindaco. Semplicemente il sindaco: subito bisogna rimodulare le risorse per non perdere altre”.