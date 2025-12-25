Cagliari, il boom degli hotel a 5 stelle in una città per turisti ricchi: dopo Tirso e Doglio arriva il Marino Hotel.Sulle ceneri del vecchio ospedale Marino 60 suite con vista sulla spiaggia, in un hotel extra lusso. Prima fu il T Hotel. Poi Palazzo Doglio e Palazzo Tirso. Tra un anno il nuovo albergo in spiaggia al Poetto. Si punta tutto sui nababbi del turismo internazionale, ma quanti turisti possono permettersi certi prezzi? Non a caso tante camere spesso restano vuote. Le strade della città sono spesso al buio ma c’è luce nei sogni del sindaco Zedda di rivitalizzare la città dando opere ai privati: lo stadio per 50 anni al Cagliari di Giulini, il Marino Hotel che è della Regione alla società di Sergio Zuncheddu. Per cercare di fermare la fuga dei turisti verso Chia e Villasimius, magari sperando nella fine degli eterni cantieri pubblici, si punta sulle camere extra lusso con idromassaggio e vista mozzafiato sui migliori panorami. Cagliari città d’elite, destinata ai milionari che magari possono permttersi di non guardare neanche il prezzo di una suite. Il turista medio si deve accontentare di qualche bed and breakfast a Villanova o al Poetto.