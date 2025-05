Una grande perdita ha colpito la sanità cagliaritana: se ne è andato ieri a soli 57 anni Roberto Littera, immunoematologo punta di diamante del Binaghi per più di 20 anni.

“Con grande dispiacere ci troviamo costretti a comunicare che Roberto Littera non è più tra noi”- si legge in un commosso post social dell’Associazione Talassemia Emoglobinopatie Sardegna scritto dal Presidente Dario Martino .“Il Dottor Littera era una persona eccezionale, che nonostante le difficoltà in quanto portatore di Talassemia Trasfusione Dipendente, aveva dedicato alla scienza ed alla società tantissimo, raggiungendo degli obbiettivi professionali di altissimo livello.

“Immunoematologo di rilievo in carico l’ospedale Binaghi di Cagliari, lo ricordiamo come una persona anche umanamente eccelsa, con la quale ci confrontavamo durante una trasfusione poco tempo fa del problema sangue, vista la sua grande competenza.

In questo momento di dolore, ATES ODV esprime la propria vicinanza e si unisce al cordoglio della famiglia e di quanti come noi lo hanno conosciuto e stimato.”