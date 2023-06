Cagliari, il bel gesto: i pasti in più delle crociere per i bisognosi della città

Ogni martedì i cibi preparati ma non utilizzati a bordo di Costa Toscana saranno donati per fini sociali al Banco Alimentare Onlus e alla Congregazione delle Suore Missionarie della Carità di Calcutta. Inoltre, l’ammiraglia Costa si apre alla città con le visite a bordo delle scuole locali. Cagliari, 6 giugno 2023 – Il programma per il recupero e il riutilizzo a fini sociali delle eccedenze alimentari prodotte a bordo delle navi di Costa Crociere riparte da Cagliari, primo porto in Italia a riprendere questa importante iniziativa a sostegno dei più bisognosi dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Un risultato reso possibile grazie alla grande collaborazione tra la compagnia italiana, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, l’Ufficio delle Dogane di Cagliari, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari di Cagliari, Cagliari Cruise Port, Fondazione Banco Alimentare Onlus. Da oggi sino al 21 novembre, in tutti gli scali che Costa Toscana, ammiraglia della flotta, effettuerà ogni martedì a Cagliari, il cibo in eccedenza oppure non consumato a bordo sarà distribuito a organizzazioni locali che forniscono assistenza a persone in difficoltà. La sera precedente l’arrivo della nave, al termine della cena, verranno raccolti tutti i piatti preparati nelle aree ristorazione che non sono stati serviti agli ospiti – i cosiddetti “ready to eat”. I pasti saranno poi riposti in appositi contenitori di alluminio che saranno sigillati ed etichettati per garantirne la tracciabilità, e successivamente conservati nelle celle frigorifere di bordo. Il giorno seguente, dopo l’attracco della nave al porto di Cagliari, i contenitori saranno sbarcati e consegnati ai volontari del Banco Alimentare, che li doneranno alla comunità L’Aquilone, e alla Congregazione delle Suore Missionarie della Carità di Calcutta. Solo nella giornata di oggi sono stati sbarcati e distribuiti 122 pasti completi. Oltre alle donazioni delle eccedenze alimentari, con l’arrivo di Costa Toscana è partita anche un’altra iniziativa che ha l’obiettivo di aprire sempre più le navi alle città che le ospitano. Due classi del Liceo Scientifico L.B. Alberti di Cagliari sono state in visita guidata oggi su Costa Toscana, avendo la possibilità di scoprire non solo le esperienze uniche che si possono vivere a bordo e le soluzioni all’avanguardia in materia di sostenibilità che caratterizzano questa “smart city” itinerante, ma anche le numerose opportunità di lavoro che le navi Costa possono offrire. Costa Toscana è alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Gli interni sono all’insegna del meglio del design italiano, mentre l’offerta di bordo si caratterizza per gastronomia d’eccellenza, aree dedicate a show e spettacoli, piscine con scivoli e giochi d’acqua, Spa, palestra e bar tematici. Per tutta la stagione crocieristica 2023 Costa Toscana farà scalo a Cagliari nell’ambito di un itinerario di 7 notti che comprende, oltre a Cagliari, anche Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia e Napoli.

“Siamo molto lieti di aver finalmente riattivato anche in Italia il nostro programma di donazione delle eccedenze alimentari per fini sociali. Grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte, che ringraziamo, Cagliari rappresenta oggi un esempio virtuoso nella lotta allo spreco alimentare anche in ambito marittimo. Ci auguriamo che presto altre città possano seguire l’esempio di Cagliari. Questa iniziativa si inserisce all’interno del nostro programma di assistenza alimentare, che ha consentito sinora di distribuire quasi 1 milione di pasti a oltre 68.000 persone non solo in Italia, ma anche in Francia, Spagna Svizzera, Austria, Germania, Guadalupa, Martinica, Ucraina”. – ha dichiarato Gabriele Baroni, Corporate Communication & Media Relations Director di Costa Crociere. “Come ulteriore segno di apertura alla città di Cagliari e in linea con la nostra strategia di sostenibilità, abbiamo inoltre iniziato ad accogliere a bordo di Costa Toscana le visite guidate degli studenti delle scuole locali. Una attività che stiamo portando avanti in molte altre città e che svilupperemo ulteriormente a partire dal prossimo anno scolastico”. “Accogliamo con particolare apprezzamento l’iniziativa di Costa Crociere a sostegno del grande operato sociale delle associazioni di volontariato – ha detto Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Siamo orgogliosi di essere pionieri, a livello nazionale, di un’attività che avrà una ricaduta importante nel lavoro quotidiano per la lotta alla povertà. Oggi Cagliari è solo il punto di partenza e ci faremo parte attiva affinché anche altre compagnie che fanno scalo negli altri porti del Sistema della Sardegna, e ci auguriamo nel resto d’Italia, possano seguire questo esempio virtuoso”.