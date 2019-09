Cagliari, il Bastione sfregiato col fuoco da un sedicente “artista” di strada: “Una delle mie ultime sessioni”

Il cerchio nero che ha “sfregiato” il pavimento del Bastione di Saint Remy a Cagliari? È stato fatto da un sedicente artista di strada, esperto a far roteare catene infuocate e, poi, con l’aiuto di chissà quale sostanza infiammabile, far partire le fiamme. Su una pagina Facebook ora non più attiva, per qualche ora è stato possibile vedere il filmato, con tanto di frase tanto sgrammaticata quanto temeraria: “Questo era una delle ultime sessioni…lo rimetto…Xkè no… in fondo…”. Nei giorni scorsi tantissimi cagliaritani e sardi avevano espresso la propria indignazione di fronte all’”opera” compiuta col favore delle tenebre.

Il sindaco Paolo Truzzu ha promesso pugno duro: “Soddisfatti di aver fatto questo schifo? Chi non ha rispetto di ciò che è di tutti, di un monumento della città, della bellezza, non ha rispetto di sè. Sarà ripulito a breve e tranquilli…. Non appena troveremo il responsabile, perché lo troveremo, come minimo gli faremo pagare la pulizia”. E ora, l’”artista” potrebbe dover mettere mano al portafoglio.