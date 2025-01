Cagliari, il bagno spot al Poetto dell’ex assessora Ada Lai: “Con questo tempo Cagliari merita il turismo di tutta Europa”. Ada Lai nell’acqua del Poetto in una domenica baciata dal sole a Cagliari: “5 Gennaio, Poetto di Cagliari. La felicità di entrare in acqua, e pian piano camminare nel sole fino all’acqua alta…in due foto che Francesco ha scattato…Il mio primo bagno del 2025…un momento magico in una natura bellissima, che ti dà benessere ed energia, fisica e mentale, per tutta la giornata!…Potrebbe essere la meta ideale per tanti anziani (e non solo…) di tutta Europa!..Un appello agli Imprenditori e alle Istituzioni, perché investano sulle splendide opportunità di Cagliari!! Forza Cagliari, Forza Sardegna!! Buon Anno a tutti!”, conclude Ada Lai, ex assessora regionale e dirigente del Turismo in Comune, nel suo originale post su Fb