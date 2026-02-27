Si è svolta questa mattina a Cagliari la manifestazione commemorativa dell’87° anniversario dell’Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

La manifestazione si è articolata in due momenti distinti: presso la sede “Centrale” del Comando provinciale e presso la Fiera di Cagliari, alla presenza delle massime autorità regionali e provinciali e di circa settecento studenti in rappresentanza delle scuole secondarie del circondario. Nella la Sede Centrale dei pompieri di Cagliari è avvenuta la commemorazione dei caduti in servizio e la consegna dei riconoscimenti al personale in quiescenza; la manifestazione è proseguita poi presso la Fiera di Cagliari, dove sono stati allestiti gli stand espositivi dedicati alle attività dei nuclei specialistici e specializzati Vigili del Fuoco della Sardegna.

All’interno del palazzo congressi della Fiera, l’artista Ambra Pintore, accompagnata dal suo gruppo musicale “Ambra quartet”, ha presentato un breve spettacolo con protagonisti i Vigili del Fuoco impegnati in alcuni tra gli interventi più rilevanti realizzati negli ultimi anni.

In apertura di manifestazione, il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna Nicola Micele ha posto in risalto il tema di questa manifestazione che, oltre a divulgare l’opera dei vigili del fuoco “lì dove serve”, ha sottolineato le specificità dell’operato dei pompieri nel territorio sardo dove l’insularità costituisce un fattore determinante per l’organizzazione del soccorso tecnico urgente durante le prime fasi emergenziali dove, sul campo, possono essere impiegate esclusivamente le risorse locali. Altro accento posto nelle sue parole è stato dato all’alta professionalità del personale dei vigili del fuoco presente in Sardegna che ne comporta anche il suo utilizzo in scenari emergenziali fuori dalla Sardegna, sia in campo nazionale che internazionale come l’impiego dei sommozzatori nel recupero del veliero Bayesain e della missione presso la “Stazione Mario Zuccheli” in Antartide di personale specializzato nella conduzione di macchine di movimento terra. Prima della fine della manifestazione, sul palco sono saliti i protagonisti di alcuni fra gli interventi più rilevanti degli ultimo anno come l’incendio di Punta Molentis a Villasimius, le alluvioni di Mandas e di Capoterra.

Molto toccante è stata la testimonianza video di una signora salvata dai Vigili del fuoco dopo un intervento di ricerca e soccorso persona nel territorio del comune di Arbus. Questa è stata anche l’occasione per il Comandante dei Vigili del fuoco di Cagliari Luca Manselli per illustrare alla platea quali alte professionalità intervengono quotidianamente in tali tipologie di soccorso.