Cagliari, i tifosi sognano la Champions: “Alle 18 tutti a Elmas per accogliere i gladiatori rossoblù”

“Tutti uniti per dare il BENTORNATO al magico CAGLIARI… e i suoi GLADIATORI …. Tutti ad Elmas!!!”. I Cagliari Club chiamano a raccolta i tifosi rossoblù per accoglierli alle 18 in aeroporto dopo la straordinaria vittoria di Bergamo che proietta la squadra di Maran al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League. E c’è da scommettere che in centinaia risponderanno all’appello, come ai tempi di Francescoli Mazzone e Ranieri.