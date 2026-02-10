Proseguono costantemente e senza soluzione di continuità le azioni della Compagnia Pronto Impiego Cagliari, sotto la direzione del Comando Provinciale ed il coordinamento del Gruppo Cagliari, a presidio del territorio della città per la prevenzione del complesso e variegato fenomeno della microcriminalità, cui la Guardia di finanza, nella sua veste di polizia economico-finanziaria del Paese, partecipa anche attraverso la componente specialistica dei Baschi Verdi ed il Servizio Cinofilo.
I cani “antidroga” in servizio presso le Fiamme gialle di Cagliari non solo “girano” fra le scuole della città metropolitana per diffondere la cultura della legalità ed allertare i giovani sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ma vengono costantemente ed efficacemente utilizzati sul territorio per prevenire ed intercettare la circolazione di ogni tipo di droga, specialmente fra i più giovani.
Sabato notte, nei pressi di via Pisano a Cagliari, i Baschi Verdi hanno controllato un giovane italiano segnalato dall’unità cinofila durante un posto di controllo su strada, trovandolo in possesso di circa 4.6 grammi di cocaina, 6.7 grammi di hashish e 14.1 grammi di marijuana.
La successiva perquisizione domiciliare si è conclusa con il rinvenimento di ulteriori 64.3 grammi di marijuana e 2.1 grammi di hashish circa, oltre a materiale di confezionamento, un bilancino di precisione, 710 € in contanti e n. 2 smartphone utilizzati per l’attività di spaccio.
Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.