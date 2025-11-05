Riceviamo e pubblichiamo dalla nostra lettrice Francesca Contu.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari Generale Luigi Grasso, ai militari presenti e a tutta l’Arma per la partecipazione cordiale, discreta e sensibile nel giorno del centesimo compleanno di mia nonna, Giuseppa Salaris.

Il gesto semplice e profondamente umano della rosa donata ha commosso la nostra famiglia, rappresentando un segno tangibile della vicinanza dell’Arma alle famiglie, non solo sul piano istituzionale ma anche su quello umano e affettivo.

In un tempo in cui i gesti autentici valgono più delle parole, la vostra attenzione e delicatezza hanno ricordato a tutti noi il valore del rispetto, della riconoscenza e del legame profondo che unisce l’Arma dei Carabinieri ai cittadini.

Con stima e riconoscenza,

La moglie di un Carabiniere

Francesca Contu