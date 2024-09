Cagliari, ha un malore in mare aperto: donna in Sup salvata all’ultimo dalla guardia costiera

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura in mare aperto a Cagliari. Una donna di 47 anni, durante un’escursione in Sup, si è sentita male al punto da non riuscire più a ritornare a riva o al punto di partenza, Marina Piccola. L’allarme è stato lanciato subito e alcuni equipaggi della guardia costiera, con le motovedette CP 320 ed un mezzo veloce Hurricane A6, hanno rapidamente raggiunto la zona e, grazie ad un “rescue swimmer”, militare addestrato specificamente al soccorso in mare in ogni condizione meteo marina, hanno stabilizzato la donna e l’hanno portata a bordo della motovedetta che l’ha ricondotta nel porto di Marina Piccola, dove la stessa è stata affidata alle cure del 118.

L’impiego del militare specializzato “rescue swimmer” ha consentito che l’intervento di soccorso fosse portato a compimento anche in acque rese insidiose a causa della presenza di scogli affioranti. Durante le manovre di soccorso è intervenuto in ausilio anche l’equipaggio dell’elisoccorso dell’Areus che ha fornito supporto sanitario ai fini della stabilizzazione della donna.