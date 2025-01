Brutto incidente attorno alle 19:30 in viale Sant’Avendrace a Cagliari. Un’auto e uno scooter, per cause ancora da accertare, si sono scontrati violentemente. Il centauro purtroppo è finito contro le fioriere di cemento dopo un volo di alcuni metri e ha riportato gravi lesioni. Si trova attualmente ricoverato al Brotzu in codice rosso. Stando alle prime informazioni, l’impatto sarebbe avvenuto dopo un sorpasso dello scooter mentre l’auto svoltava a sinistra. La donna al volante della vettura ha prestato i primi soccorsi al centauro. Sul sinistro indaga la Polizia Locale e la strada è stata chiusa.