La segnalazione, giunta alla redazione di Casteddu Online da parte di un cittadino, mette in evidenza un potenziale pericolo causato dal maltempo: il forte vento, infatti, potrebbe essere la causa del rovesciamento delle transenne, che oramai fanno parte dell’arredo urbano da anni, posizionate accanto al muro. “Il pericolo è che una macchina ora ci passa appena, ma soprattutto che qualcuno potrebbe finirci sopra. La notte questa strada è molto buia, potrebbero non essere viste se non all’ultimo momento”.

Le richieste: “Speriamo che qualcuno intervenga e le metta in sicurezza, prima che qualcuno si faccia seriamente male”.