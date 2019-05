Cagliari, giovane ubriaco in bilico al Bastione: selfie e video con l’amico, interviene la Polizia

Nella serata di ieri il Centro Operativo ha inviato un equipaggio della Squadra Volante in Piazza Costituzione, dove era stata segnalata, sulla linea 113, la presenza di una persona che si trovava in bilico sul parapetto del Bastione di San Remy.

L’equipaggio, giunto sul posto, ha preso contatto con il richiedente che ha riferito di aver notato, pochi istanti prima, un giovane che camminava sul parapetto del bastione con andatura barcollante.

Gli Agenti, raggiunto immediatamente il luogo indicato, hanno notato due giovani che, interpellati, riferivano di aver trascorso il pomeriggio insieme e di aver bevuto qualche birra. Dopodichè si portavano sul belvedere del bastione per fare una passeggiata.

A quel punto uno dei due giovani scavalcava la recinzione montata per i lavori in corso e saliva sul parapetto del bastione dove, in bilico, iniziava a fare selfie e video invitando l’amico a fare altrettanto ma, percepito il pericolo quest’ultimo si è rifiutato. Il giovane è stato comunque soccorso da un’ambulanza rifiutando tuttavia le cure del caso.