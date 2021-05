Cagliari, furgone rubato a Is Mirrionis. L’appello disperato: “Ci serve per lavorare, ridatecelo”

Un furgone portato via nella notte. E oggi su facebook l’appello disperato della proprietaria che rimbalza su Facebook. “Stanotte intorno alle 2 del mattino in via Carlo Baudi di Vesme 75 ci hanno rubato il furgone da sotto casa”, scrive Ornella Carrucciu, “il furgone è un Ford Transit Connect targato DJ328KT. Per chi l’avesse visto o vedesse: vi prego chiamatemi al 3515615578 o se tu che hai commesso il fatto leggi questo post ti prego di riportalo a casa ci serve per lavorare, mettiti una mano nella coscienza”.