Cagliari, fuori dal Santissima Trinità dominano i rifiuti: “Tre anni dopo le promesse di Truzzu, spazzatura e puzza ovunque”

Credo ci siano 35°…

Non conto più i giorni, ma giorno dopo giorno aumenta la spazzatura, aumentano i miasmi…

Eppure Via Timavo doveva essere il nuovo modello sulla gestione dei rifiuti del primo cittadino di Cagliari…

Ah sono passati tre anni…

Il sindaco dichiarava nel suo programma: sarà nostro compito intervenire con modifiche sostanziali sul sistema di Raccolta Differenziata attualmente in corso, totalmente fuori controllo in ampie zone della città.

A breve entreranno in funzione nuove telecamere di sorveglianza per identificare e multare gli incivili: sono fondamentali per punire chi non rispetta le regole. Stiamo comunicando prima anche le zone in cui saranno attive le telecamere, proprio per informare i cittadini”.

Io invece continuo a sostenere:

•Se facciamo i controlli…la città sarà più pulita…

•Se recuperiamo i 10 milioni di evasione…scende la TARIP…

•Con i soldi Evasione recuperati si posso aiutare le persone indigenti, le famiglie numerose…altri…

•Superando il 65% di raccolta differenziata non paghiamo penali…

•Non pagando penali e con il bonus…premiamo chi fa bene la raccolta…

Se tutti pagano…Paghiamo MENO…”, conclude nel suo report Fabrizio Marcello del Pd.