Quartu, finisce con la moto contro un palo al Poetto: centauro ferito portato all’ospedale

Brutto incidente in serata nel lungomare del Golfo, al Poetto. Un motociclista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto ed è andato a finire contro un palo della luce. In seguito all’impatto, dal mezzo sono fuoriusciti carburante e olio e si è sviluppato un principio di incendio. Il centauro, ferito, è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in ospedale: le sue condizioni, al momento, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme che si sono sviluppate dal motore e, poi, hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del comando quartese per gli accertamenti e i rilievi di legge.