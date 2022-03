Pericolo a Cagliari, rischia il crollo un ramo del grande ficus dei Giardini Pubblici: via alla potatura d’urgenza

Di



cagliari

A partire dai prossimi giorni l’intervento per la messa in sicurezza di una branca, secca e quindi pericolosa per la sicurezza dei numerosi utenti, del celebre albero monumentale amato dai bimbi e dagli innamorati. Area off limits per tutta la durata dei lavori