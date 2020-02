Cagliari, fiamme nella notte al Poetto: distrutte otto auto in sosta in via Montecristo

Cagliari, fiamme nella notte in via Montecristo.

Intervento di tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Cagliari nella notte, in zona Poetto, in via Montecristo per un incendio che ha coinvolto 8 auto parcheggiate lungo la via.

Il pronto intervento delle squadre ha limitato i danni ad alcune auto e scongiurato il coinvolgimento totale delle abitazioni della palazzina in adiacenza. Il forte calore provocato dalle auto in fiamme ha causato infatti alcuni danni agli infissi degli appartamenti ai piani inferiori.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.