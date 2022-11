Cagliari, niente aviaria a Monte Claro e Molentargius: in salvo anatre e fenicotteri

Tutto ok a Molentargius e a Monte Claro. I fenicotteri, le anatre e tutti gli uccelli delle due grandi aree verdi cittadine possono tirare un sospiro di sollievo: sono salvi. La task force istituita dalla Regione dopo il focolaio di aviaria esploso nel parco di Monte Urpinu non ha trovato sintomi riconducibili al virus nei due grandi polmoni della città, frequentatissimi dai volatili. A Molentargius è stata trovata la carcassa di un’anatra, ma le analisi dell’istituto zooprofilattico hanno dato esito negativo. “Siamo ancora in attesa degli esiti del sopralluogo nella laguna di Santa Gilla, ma per ora il pericolo è scongiurato nel senso che a Molentargius e a Monte Claro non sono state trovate sintomatologie riferibili alla malattia”, spiega Mario Lai, direttore della struttura complessa di Sanità Animale della Asl di Cagliari, “stiamo tenendo tutto controllo: speriamo che il focolaio sia rimasto confinato a Monte Urpinu”.

Ma le verifiche non si fermano. Domani una riunione con Ente foreste, forestale e associazioni di cacciatori per sollecitare i cittadini alla collaborazione e per la segnalazione di cadaveri di volatili.