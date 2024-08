Cagliari, faranno spazio alla metro: via i lecci da viale Cimitero

Di



cagliari

L’assessore Giua Marassi: “Verranno sottoposti al delicato intervento di cavatura e saranno trasferiti nel vivaio comunale di Corongiu, dove riceveranno le necessarie cure, in attesa di poter riacquisire uno stato vegetativo tale da consentire il ritorno in città e la nuova messa a dimora in un parco o in un giardino comunale. Lungo il tracciato della metropolitana ci saranno 8 mila mq di verde”