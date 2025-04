Cagliari, rifiuta di vendere alcolici a un minore e viene preso a pugni: caos nel cuore di Cagliari, in piazza Sant’Eulalia anche una rissa tra ragazzine. Tutte contro una. Un residente: “Sono intervenuti gli operatori di strada e hanno evitato il peggio”.

Ancora risse nel centro di Cagliari, il sabato sera piazze e strade si trasformano in ring per i giovanissimi. Due episodi, segnalati da residenti e commercianti esausti della malamovida che, pressoché regolarmente, si vive ogni fine settimana.

Il primo episodio riguarda un commerciante di generi alimentari che si è rifiutato di vendere alcolici a un minore. Il giovanissimo si è infuriato a tal punto, da quanto racconta un residente, da dare un pugno al commerciante. Del fatto sono state informate le forze dell’ordine. La polizia è giunta sul posto poco dopo il fatto.

La seconda vicenda, invece, riguarda una rissa tra ragazzine: insulti e urla, in tante contro una salvata dagli operatori di strada. Il racconto di un residente: ” Sono intervenuti per aiutare la ragazza che stava per essere picchiata dalle altre giovanissime. Per fortuna il loro pronto intervento ha evitato il peggio”.