Cagliari, famiglia aggredita per un parcheggio in via Mameli: al padre 70 giorni di cure

Aggressione questa notte in via Mameli: tre individui si sono scagliati contro una famiglia per questioni legate ad un parcheggio. Sul posto è intervenuta prontamente la polizia, che ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare. A un uomo, il padre del nucleo aggredito, 50 anni, sono stati assegnati 70 giorni di cure. In ospedale anche la moglie e il figlio 24enne. I tre aggressori, invece, sono stati identificati e arrestati.