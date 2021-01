Cagliari, falcia una donna sulle strisce in viale Trieste e scappa: caccia al pirata della strada

Ha investito una donna di 65 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali in viale Trieste a Cagliari e, poi, è fuggito senza fermarsi per soccorrerla. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata: la malcapitata è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Brotzu, con un’ambulanza del 118, in codice giallo. La polizia Municipale, intervenuta sul posto, ha già avviato le indagini per trovare l’auto pirata e il suo guidatore.