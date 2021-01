Cagliari, Fabrizio Nateri a Radio Casteddu: “Sacchi dell’indifferenziata in strada da 5 giorni”

Fabrizio Nateri, 54 anni di Cagliari, lavora in una agenzia di assicurazione in pieno centro a Cagliari e a Radio Casteddu racconta: “Nel palazzo dove io lavoro il ritiro dell’indifferenziata avviene il venerdì e non hanno ritirato due sacchi. Sono stati apposti degli adesivi con su scritto ‘conferimento non conforme’, però questi sacchi stanno giacendo nel marciapiede da 5 giorni. Nessuno li ritira, si stanno già annerendo e non so cosa stiano aspettando per toglierli o trovare una soluzione. Dovrebbe essere previsto che ci sono queste anomalie, ovvero sacchetti non ritirati che prima o poi qualcuno dovrà farsene carico perché da soli non spariscono.

Basta farsi un un giro nelle vie limitrofe per rendersi conto che questo dei sacchetti abbandonati è un problema. Abbiamo anche contattato delle persone che si occupano dello spazzamento dei marciapiedi e ci hanno risposto che non è di loro competenza ritirare i sacchetti: la competenza non si sa di chi sia.

I sacchetti sono ancora lì e non è neanche un bel vedere”.

Risentite qui l’intervista a Fabrizio Nateri di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/422985948853270/

