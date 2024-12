Ore di altissima tensione nel quartiere di Mulinu Becciu, in via Crespellani. Attorno alle 13 è scattato l’allarme: un uomo, ex guardia giurata, si è barricato in casa armato di una pistola calibro 9 con la madre 90enne invalida, che si pensa fosse tenuta in ostaggio. Forze dell’ordine, 118 e vigili del fuoco hanno lavorato per ore e messo in sicurezza la zona per proteggere i residenti, a cui è stato detto di non uscire di casa per non correre il rischio che l’uomo potesse fare del male a qualcuno. La strada, invece, è stata chiusa in ogni accesso. Fortunamente, dopo lunghe trattative, l’uomo ha aperto la porta di casa alle forze dell’ordine.

Al momento non si conosco le ragioni che hanno spinto l’uomo a questo gesto, ed è attualmente in stato di fermo. La madre, affidata alle cure del personale sanitario, sta bene.