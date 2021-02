Cagliari, evade e cerca di salvarsi mentendo ai poliziotti: “Devo fare una visita medica”

È stato visto dagli uomini di un equipaggio della squadra volante mentre stava passeggiando in via Ciociaria. Ma lui, un 52enne cagliaritano, si sarebbe dovuto trovare a casa, agli arresti domiciliari. Con gli agenti ha utilizzato una tra le più classiche scuse: ha detto di essere stato autorizzato, telefonicamente, per poter andare a una visita medica. Ma ai poliziotti sono bastati pochi minuti per scoprire che si trattava di una bugia: e, alla fine, l’uomo ha ammesso di essere uscito per prendere una boccata d’aria. Una motivazione che non gli ha, ovviamente, evitato di finire nuovamente nei guai: processato per direttissima, è nuovamente finito ai domiciliari.