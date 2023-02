Cagliari, estumulazioni ordinarie nel Cimitero di San Michele

Concessioni scadute per 513 defunti. I familiari dei defunti in elenco, le cui salme sono oggetto di estumulazione, sono invitati a voler contattare l’Ufficio Cimiteri per avere informazioni dettagliate in merito alle operazioni e disporre sulla eventuale diversa destinazione dei resti mortali.