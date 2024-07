Cagliari, esordio di fuoco in casa contro la Roma e prima trasferta a settembre a Lecce

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Inizierà all’Unipol Domus la Serie A 2024/2025 del Cagliari, con le sfide prima al cospetto della Roma e poi del Como. A seguire la trasferta di Lecce, per poi – dopo la sosta dell’8 settembre – tornare tra le mura amiche contro Napoli ed Empoli. | CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO Doppia trasferta in casa di Parma e Juventus, quindi la nuova pausa del torneo (13 ottobre) e il match interno contro il Torino. L’unico turno infrasettimanale della stagione è previsto il 30 ottobre, in casa contro il Bologna, in mezzo alle sfide di Udine e Roma (contro la Lazio). Il mese di novembre si conclude con Milan (in casa), sosta il 17 novembre, Genoa (fuori). Dicembre fitto con cinque partite: inizia in casa contro l’Hellas Verona, quindi la trasferta di Firenze, l’Atalanta ospite in Sardegna, la gara di Venezia e la gara di fine anno contro l’Inter. Il girone d’andata si chiude in casa del Monza. Girone di ritorno al via a Milano contro il Milan. Quindi Lecce (in casa) e Torino fuori. Nuovo, doppio match casalingo a febbraio contro Lazio e Parma, quindi Atalanta (fuori) e Juventus nell’Isola. A marzo la trasferta a Bologna e la sfida contro il Genoa, quindi in casa della Roma, l’ultima sosta (23 marzo) e il match all’Unipol Domus contro il Monza. Rush finale che ad aprile inizia in casa di Empoli e Inter, arriva poi la Fiorentina e si va a Verona. L’ultimo mese vede la gara interna contro l’Udinese, la trasferta di Como, il match col Venezia e la chiusura a Napoli.