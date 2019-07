Cagliari, esordio della Lega al Comune: “Ripuliremo la città da abusivi, clandestini, delinquenti e centri sociali”

Tre caselle per la Lega nel Consiglio comunale di Cagliari per la prima storica volta il Carroccio piazza dei suoi uomini a palazzo Bacaredda. Andrea Piras, già consigliere regionale, la capogruppo Roberta Perra e Paolo Spano, assessore comunale alla Sicurezza, Sport e Patrimonio. A un giorno di distanza dal loro esordio tra i banchi della maggioranza guidata dal sindaco Paolo Truzzu, arriva la “benedizione” del coordinatore della Lega in Sardegna Eugenio Zoffili: “Buon lavoro ragazzi! E adesso come stiamo facendo da Roma per tutto il Paese con Matteo Salvini, ripuliamo la Città da abusivi, clandestini, delinquenti e centri sociali! Avanti tutta. Sempre #tralagente”.