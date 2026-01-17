Bocconcini di carne con sostanze presumibilmente velenose per attirare cani e gatti: dopo la segnalazione dei residenti arrivano le misure per accertare cosa sia mischiato assieme alla carne e chi ha preparato il composto. L’assessora di competenza Luisa Giua Marassi: “A seguito delle segnalazioni pervenute in ordine al ritrovamento di esche e sostanze sospette in alcune vie della città, invito i cittadini e le cittadine alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente alla Polizia Locale, telefonando al numero 070.533533 attivo H24, qualsiasi presenza anomala o potenzialmente pericolosa.

È importante utilizzare i canali ufficiali (prima dei social) per consentire un intervento rapido ed efficace.

Nel contempo, voglio rassicurare la popolazione che verrà fatto tutto il possibile per garantire l’incolumità e la sicurezza dei nostri animali, dai cani ai gatti fino agli uccelli”.