Cagliari – Tamponamento sull’asse mediano, traffico in tilt: fila chilometrica verso il Poetto, automobilisti esasperati. Incidente fotocopia a quello di ieri, “e di conseguenza viale Marconi paralizzata come tutte le strade limitrofe, da via Sarpi a via Castiglione”.

Una lunga coda di auto, incolonnate per lungo tempo, in attesa di fuggire dal caos che si è creato dopo un tamponamento all’altezza dello svincolo per Quartu Sant’Elena. Non si registrano feriti gravi per fortuna, ma i disagi sono tanti. Tra compere natalizie e chi rientra dal lavoro, le strade principali sono prese d’assalto e basta poco per creare l’ingorgo che fa esasperare chi deve attendere anche mezz’ora per percorrere pochi chilometri. C’è chi punta il dito al senso unico imposto in viale Marconi, chi all’imprudenza di qualcuno che mette a rischio la sicurezza di altri con sorpassi azzardati e manovre non consone e il risultato è questo: concerto di clacson e tutti in fila, ancora una volta. Si procede quasi a passo d’uomo, con il pensiero già rivolto a domani, con la speranza che non si replichi, per l’ennesima volta, la situazione già ampiamente vissuta anche oggi.