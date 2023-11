Cagliari, emozioni e natura: quattro appuntamenti al castello di San Michele

Definiti i prossimi appuntamenti che animeranno il Centro Comunale d’Arte e Cultura “Castello di San Michele” realizzati da Orientare per il Servizio Sport, Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari.

Sono 4 le iniziative volte a valorizzare, in chiave insolita e coinvolgente, il Castello di San Michele.

La prima è in programma per domenica 26 novembre 2023 alle 10 con una emozionante esperienza a contatto con il mondo animale dal titolo “La magia del falco: tutto il fascino della falconeria al Castello di San Michele”. L’evento, organizzato in collaborazione con Caminos Sardinia Experience e l’Associazione Falconieri di Eleonorae, condurrà adulti e bambini alla scoperta dell’arte della falconeria nella bella cornice del maniero medievale, dove storia e leggenda si fondono suscitando curiosità e fascino. Il “battesimo del guanto” permetterà un indimenticabile incontro ravvicinato con questi meravigliosi rapaci. Il costo dell’attività è di € 15,00 a persona (adulti), € 12,00 per bambini sotto i 9 anni ed è richiesta la prenotazione con pagamento anticipato.

Dopo il grande successo registrato nelle scorse settimane, venerdì 1 dicembre alle 19:30 torna l’appuntamento con “Indagine al Castello”, un divertente gioco a squadre ideato per stimolare l’arguzia e l’ingegno dei partecipanti. Una misteriosa sparizione turberà la quiete di un’informale cena a buffet: riuscirete a dipanare la matassa degli indizi messi a vostra disposizione e a fermare i colpevoli? Un intrigante mistero vi aspetta tra le sale dell’antica fortezza cittadina! Il gioco avrà una durata di 75 minuti ed è rivolto a un massimo 40/50 persone, suddivise in squadre di 4/6 partecipanti; il costo è di € 30,00 a persona ed è richiesta la prenotazione della squadra con pagamento anticipato.

Sabato 2 dicembre, alle 16:30, spazio a un’interessante anteprima letteraria a cura di Efficio Lucem Studio: la fotografa e giornalista Valentina Tamborra presenterà il suo nuovo libro “I Nascosti”, un viaggio narrativo e per immagini nel cuore dell’Artico per scoprire e raccontare un popolo antico, i Sàmi, che resistono tenacemente all’assalto della modernità. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Si raccomanda la prenotazione.

Appuntamento con l’escape game “Ritorno dal passato: escape – game a tema storico” somenica 3 dicembre, alle 18:00. Un coinvolgente evento ludico dedicato a tutti coloro che vogliano mettere alla prova le proprie abilità e partecipare a un’esperienza dinamica ed esclusiva. Una visita guidata speciale vi catapulterà indietro nel tempo, all’epoca di Violante Carroz. Sarete abbastanza bravi da risolvere tutti gli arcani, eludere sinistre figure e fare ritorno al presente? L’attività è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e potranno partecipare un massimo cinque squadre. Il costo dei biglietti per partecipare all’iniziativa è di € 15,00 ed è richiesta la prenotazione con pagamento anticipato.