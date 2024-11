Cagliari, ecco il VIDEO del nuovo mercato di San Benedetto: spuntano fast parking e nuove strisce blu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La vera novità è il fast parking: 30 centesimi per posteggiare l’auto un quarto d’ora e acquistare una bistecca al volo, magari dopo averla già prenotata. E’ tutto pronto per il nuovo mercato di Cagliari, provvisorio ma almeno per tre anni: le serrande nuovissime di box confortevoli apriranno dopo l’Epifania. Ma intanto i cartelli annunciano una nuova ondata di strisce blu in via Sant’Alenixedda, con i residenti sfrattati per dieci ore al giorno. E tariffe diversificate: un euro per fare la spesa comodamente per un’ora, poi dopo il costo va a triplicare. Cinquanta ventesimi per mezz’ora per chi vuole dribblare in fretta gli altri clienti. A soffrirne sarà però il rione: da una parte per i parcheggi destinati al nuovo mercato di fronte al teatro Lirico, dall’altra per lo svuotamento dei parcheggi del mercato attuale, dove in molti purtroppo pronosticano una possibile moria dei negozi attorno. Gli stessi bar di via Pacinotti resteranno orfani del mercato in quello che diventerà un reale isolamento. Bisognerà abituarsi, sperando che i disagi vengano ridotti al minimo.