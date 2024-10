Cagliari, è ufficiale: il mercato di San Benedetto trasloca subito dopo l’Epifania

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il mercato di San Benedetto trasloca subito dopo l’Epifania, entro la prima metà di gennaio 2025. E’ ufficiale: in seguito all’incontro di stamattina, l’amministrazione, rappresentata dal sindaco Zedda e dall’assessore delle Attività Produttive Serra, in accordo con il comitato dei boxisti del mercato di San Benedetto, ha comunicato il trasferimento nel mercato provvisorio a gennaio, subito dopo la settimana dell’Epifania. Contestualmente, si avvieranno anche i lavori nel nuovo mercato, con alcuni interventi in programma in questi mesi. Dopo il trasloco, si avvierà il cantiere vero e proprio.

Accolta quindi la richiesta dei boxisti di salvare gli affari, i più corposi di tutto l’anno, legati alle feste di Natale. Continueranno, nel mentre, i sopralluoghi nel mercato provvisorio, sempre per andare incontro alle esigenze degli operatori e parallelamente i lavori relativi al piano di gestione del nuovo mercato. Il sindaco ha dato anche garanzia sui nuovi parcheggi, circa 300 in tutto.