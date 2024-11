Cagliari, è partito il conto alla rovescia: eccole le casette di Natale che apriranno domenica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Eccole le casette di Natale in legno, già sistemate in piazza Yenne e nel corso Vittorio Emanuele e pronte per aprire battenti domenica prossima, primo dicembre, e dare ufficialmente il via alle lunghe festività natalizie.

Come previsto e annunciato dall’amministrazione comunale, le casette di Natale resteranno aperte fino al 6 gennaio, e accoglieranno decine di migliaia di visitatori, non solo cagliaritani ma visitatori da tutto l’hinterland, per curiosare, passeggiare e acquistare regali di Natale, dai prodotti dell’artigianato a quelli alimentari.

Una usanza ormai molto apprezzata dai cagliaritani e dai commercianti della zona, che grazie ai mercatini di Natale incrementano notevolmente i loro affari.