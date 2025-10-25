Roberto Medda
Ne danno il triste annuncio la moglie Daniela, i figli Michele e Nicola insieme agli adorati nipoti Matteo, Roberto e Lorenzo,
la madre Adalgisa, la sorella Alessandra con Raffaele,
il fratello Salvatore, la suocera Bonaria,
la cognata Cristina con Patrizio e Diego, Chiara e Bianca.
I funerali avranno luogo Lunedì 27 Ottobre alle ore 15.45
nella Cappella del Cimitero San Michele.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino