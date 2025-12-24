La bellezza della sua intelligenza, del suo impegno,
della sua generosità, del suo sguardo e del suo
sorriso resterà con noi e con chi l’ha conosciuta.
Ornella è partita per il viaggio più lungo
Ornella Ferrari
Ved. Pruna
Lilli e Dario con Alice, Paolo e Tiziana la salutano con amore e gratitudine.
Grazie per i pensieri che vorrete dedicarle.
I funerali avranno luogo Venerdì 26 Dicembre alle ore 11.00 nella Cappella del
Cimitero di San Michele in Cagliari.
