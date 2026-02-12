Affidata all’amore misericordioso di Gesù
e sotto il manto luminoso della Madonna,
è entrata nella gioia del Cielo
Graziella Sireus
in Melis
Ne danno il triste annuncio il marito Mario,
le figlie Sara e Manuela con Andrea,
le sorelle, i fratelli, i cognati, le cognate e tutti i nipoti.
Un particolare e sentito ringraziamento al Dottor Borghero e al Dottor Sanna per le amorevoli cure prestatele.
I funerali avranno luogo Sabato 14 febbraio alle ore 15:00
presso la Cattedrale di Cagliari
