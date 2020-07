Cagliari, è in coma la 69enne travolta da un’auto fuori dal mercato

Sono gravissime le condizioni della sessantanovenne cagliaritana che è stata travolta da una 29enne al volante di una Ford Ka nella zona dei parcheggi del mercato civico di San Benedetto. Sin dagli istanti successivi all’impatto le condizioni della donna erano state giudicate da codice rosso. E, infatti, dopo i primi soccorsi ricevuti da due ambulanze del 118, è stata trasportata a sirene spiegate l’ospedale Brotzu. La 69enne è stata ricoverata subito in Rianimazione e, purtroppo, ha un trauma cranico facciale giudicato, dagli stessi medici, “importante”. Sempre stando alle informazioni ufficiali che arrivano dal più grande ospedale della Sardegna, la donna “si trova in coma, è in fin di vita”. I medici stanno monitorando costantemente la situazione, e qualche aggiornamento potrebbe già arrivare nelle prossime ore o domattina.

I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia Municipale. Stando alla ricostruzione fornita dagli agenti, la donna è stata colpita dall’auto ed è caduta, battendo la testa sull’asfalto.