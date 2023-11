Cagliari e Calasetta piangono l’assistente sociale Gabriella Rombi, morta a 57 anni: “Ha lavorato sino all’ultimo”

Lacrime a Cagliari e Calasetta per la scomparsa, a 57 anni, di Gabriella Rombi. Assistente sociale molto conosciuta, se n’è andata dopo una lunga lotta contro il cancro. Sino agli ultimi giorni ha sempre lavorato, compilando documenti e aiutando le tante persone in difficoltà nel suo territorio. A piangerla su Facebook è Pino Argiolas della onlus Prometeo: “Purtroppo la nostra socia trapiantata di fegato Gabriella Rombi ci ha lasciato per sempre.

Una donna con una forza d’animo incredibile, ha combattuto un male terribile che alla fine l’ha stremata. Era una assistente sociale che era tornata nella sua Calasetta dove ha vissuto questi ultimi anni dopo aver lasciato Sassari. Come presidente della Prometeo Aitf ricorderò la vicinanza alla associazione e i tanti messaggi che ci siamo scambiati

Ciao Gabriella hai smesso di soffrire, ora riposa in pace. Le mie condoglianze personali e della Prometeo ai familiari”.

Tra i commenti pubblici c’è anche quello del medico del day hospital del Brotzu, Roberto Mereu: “Faccio il medico da 16 anni e devo dire che non ho mai trovato una paziente come la signora Rombi. Una forza d’animo impressionante, sapeva di avere un tumore incurabile e nonostante ciò non ha mai permesso al tumore di modificarle o peggiorarle la qualità della sua vita. Ha continuato a lavorare e a essere utile agli altri sino all’ultimo”, afferma. “Quando anche faceva fatica a concentrarsi a causa della malattia ormai terminale è riuscita comunque a portare a termine una relazione di lavoro per aiutare una sua collega assistente sociale. Non ha mai accettato la chemioterapia perchè avrebbe voluto dire condizionare negativamente il poco tempo che le rimaneva da vivere. Tempo a cui lei dava un valore enorme: lei voleva dare vita ai giorni e non giorni alla vita. Personalmente la ricorderò per sempre come un grande esempio di vita”.