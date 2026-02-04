Sono state ripristinate le condizioni di sicurezza pubblica nella via Milano. Per il cedimento delle zolle radicali dovuto alle piogge intense e al vento forte che hanno interessato anche Cagliari nei giorni scorsi, e per l’impossibilità tecnica di adottare apprestamenti di supporto efficaci per l’incolumità di chi percorre quotidianamente la strada, sono stati abbattuti due esemplari di Pino D’Aleppo.

Il Servizio Verde Pubblico ha già annunciato che gli alberi rimossi saranno sostituiti con nuovi esemplari di età adulta, così da garantire continuità al patrimonio arboreo della via e preservare l’identità verde della zona.