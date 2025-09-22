Cagliari, la Polizia ha arrestato per detenzione ai fini spaccio due stranieri, un gambiano e un algerino tra le vie Sassari e Malta nel centro cittadino.

I due gestivano una piazza ben organizzata e continuavano a spacciare nel cuore della “zona rossa”, individuata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica contro il degrado urbano: la loro attività illecita è stata però interrotta dai Falchi della Squadra Mobile, al termine di un’attività di osservazione svoltasi nella tarda serata di sabato.

I due uomini, recentemente arrestati proprio in piazza del Carmine dalla Polizia, in particolare il gambiano per spaccio e l’algerino per rapina, si ritiene facessero parte di un sistema di spaccio strutturato: la droga veniva nascosta in punti diversi del quartiere, il bilancino tenuto a distanza e i soldi consegnati ad altri soggetti, così da eludere eventuali controlli delle Forze dell’Ordine.

Le modalità erano sempre le stesse: scambi rapidi, vedette nei pressi delle vie d’accesso, movimenti continui per confondere le acque. I poliziotti, tuttavia, hanno ricostruito il meccanismo, documentato diverse cessioni e nella tarda serata di sabato sono intervenuti con un blitz. I due sono stati fermati in flagranza, dopo alcune cessioni di stupefacente; i successivi controlli hanno consentito di rinvenire occultati tra fioriere e cassette dei gestori elettrici, dosi di hashish destinate allo smercio, denaro contante e in luoghi separati due bilancini di precisione.

L’azione dei Falchi si è svolta con discrezione ed efficacia ma è stata accolta con evidente sollievo da residenti e commercianti della zona che hanno espresso apprezzamento per il buon esito dell’operazione.

Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e ricostruire l’intera rete di spaccio attiva nel centro storico.

Nelle stesse zone del centro, inoltre, a seguito dell’istituzione delle cc.dd. “zone rosse” da parte del Prefetto di Cagliari, secondo quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel corso della settimana sono stati intensificati i controlli della Polizia, specie nelle giornate di venerdì e sabato, disposti dal Questore di Cagliari incaricata di dare esecuzione all’ordinanza del Prefetto. In tale contesto la Polizia ha controllato circa 200 persone di cui 60 stranieri, con l’allontanamento e divieto di stazionamento di 11 persone di cui 7 stranieri.