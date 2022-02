Cagliari, drammatico incidente mortale in viale Trieste: il furgone finisce contro un albero

Cagliari, drammatico incidente mortale in viale Trieste nel furgone che finisce contro un albero. Un morto e un ferito: è il tragico bilancio del terribile incidente avvenuto a Cagliari nel cuore del sabato notte. Ancora non si conosce l’identità della vittima, lo schianto è avvenuto in una delle strade più buie di Cagliari che attende da anni un restyling. Viale Trieste, strada simbolo a due passi dal porto, è stata questa notte il teatro dell’ennesimo grave incidente. In una giornata davvero drammatica nel Cagliaritano, che era iniziata con l’investimento di due ragazze all’alba in viale Marconi. Ed è finita nel modo piu’ triste, con un incidente mortale in viale Trieste.