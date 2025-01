L’Asse mediano nuovamente protagonista di ben due incidenti nel giro di pochissimo tempo e a distanza ravvicinata fra loro. Entrambi sono avvenuti poco fa in direzione Sestu. Nel primo è stata coinvolta una donna, la cui auto si è ribaltata alla rotatoria fra via Peretti e via Stamira. Si trova attualmente ricoverata in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Il secondo sinistro ha visto coinvolto 4 vetture in un tamponamento a catena. La polizia locale si sta occupando delle indagini e dei rilievi del caso. Come prevedibile, ancora una volta traffico congestionato e grossi disagi per gli automobilisti che si vedono costretti a transitare in zona.