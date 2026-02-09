Dopo il primo video che ha acceso l’attenzione di tanti testimoni diretti di un disagio vissuto ogni giorno sulla propria pelle, arriva una seconda testimonianza. Questa documenta la situazione di Viale Marconi nel tratto compreso tra via Galvani e via Sarpi, sulla base di nuove testimonianze di cagliaritani che percorrono quella strada quotidianamente, spesso su due ruote, mettendo a rischio la propria incolumità.

Le immagini parlano chiaro: il manto stradale è irregolare, sconnesso, costellato di insidie che diventano ancora più pericolose di notte o in caso di pioggia. «Salendo da Quartu è uno scempio totale, a partire dall’incrocio con l’Asse Mediano – racconta un motociclista – mi muovo in scooter e rischio l’osso del collo ogni volta che passo da lì». Una situazione che non riguarda un solo punto critico. «Via San Benedetto è impraticabile. Mi chiedo come si possa essere così ciechi da non accorgersi che tutto il manto stradale cagliaritano è pericolosissimo».

Tra le testimonianze raccolte c’è anche il racconto di chi ha rischiato seriamente di finire in ospedale. «Era buio e pioveva, andavo piano – spiega Sergio A., un lavoratore che utilizza lo scooter per le consegne – in viale Marconi, all’altezza di via Sarpi, davanti a un distributore, la ruota anteriore si è bloccata dentro una buca». Lo scooter si è inclinato all’improvviso. «Ho sentito un botto, il mezzo si è messo di lato e ho dovuto tenerlo con forza. Nel farlo mi sono fatto male al ginocchio, ma se non fossi andato piano sarebbe stato molto peggio».

Dopo l’episodio sono intervenuti i vigili urbani, che hanno recintato la buca. «Cagliari è piena di buche, ogni tanto chiamo i vigili – aggiunge – ma chi lavora su due ruote deve avere dieci occhi, non due». Un problema quotidiano per chi utilizza lo scooter per lavoro: «Io lavoro per Just Eat, siamo assicurati, ma il rischio resta. Con la pioggia e il parabrezza la visibilità è minima».

Il malcontento è condiviso anche da altri motociclisti. «Per noi è un pericolo tremendo», commenta un altro abitante della zona. Basta una buca presa male per perdere il controllo del mezzo e riportare conseguenze gravi.

Questo secondo documento conferma quanto già emerso nella prima puntata, dedicata al tratto successivo tra via Carpi e via Cavaro: viale Marconi resta una delle arterie più critiche della città. Una strada fondamentale per la mobilità cagliaritana che, invece di garantire sicurezza, continua a trasformarsi in una trappola per chi la percorre ogni giorno.