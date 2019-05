Cagliari, dopo 87 anni chiude l’ottico Peiretti in via Roma: “Non voglio mica morire lavorando”

E pensare che, all’inizio, degli occhiali non c’era nemmeno l’ombra: “Abbiamo iniziato a venderli dal 1941, nei nove anni precedenti mio padre, Enrico, ha venduto e riparato radio. Io lavoro qui dal 1966, me ne vado in pensione e finalmente mi posso godere la vita”. A parlare è Francesco Peiretti, storico ottico di via Roma. Il suo negozio, per decenni, è stato il punto di riferimento per migliaia di cagliaritani e sardi con problemi di vista: “Non c’è stata la possibilità di portare avanti l’attività perchè i miei figli fanno altri lavori. Io ‘quota 100’, arrivato a settantadue anni, l’ho già superata”, dice, ridendo, Peiretti. “Mi porterò per sempre nel cuore l’affetto dei miei clienti, tantissimi, ai quali ho risolto i tanti problemi legati alla vista. Non ho comunque rimpianti, anzi, sono felicissimo di potermene andare in pensione”. Qualche mese fa Peiretti aveva detto la sua sulla via Roma pedonale proprio a Casteddu Online: “Non penso che comunque morirà la sua vocazione di strada commerciale, è una delle poche vie che può contare ancora su un grande passaggio”.

Commerciante ma anche filosofo, il 72enne: “Non voglio morire qui dentro, se avessi scelto di terminare la mia esistenza lavorando avrei corso il rischio di non capire nulla degli insegnamenti della vita”, afferma. Viaggi, desideri, nuovi obbiettivi da raggiungere? Sembra di no, e dalle sue parole traspare il pieno concetto di relax: “Ogni giorno mi sveglierò e deciderò cosa fare, senza più avere legami orari”.