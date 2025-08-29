Cagliari, ancora un grave incidente sulle strade cittadine. Stamattina intorno alle 7 una donna è stata investita da un’auto in corsa mentre attraversava in via Cettigne. L’impatto è stato violento: la donna, soccorsa subito dal 118, è stata trasportata d’urgenza al Brotzu, dove si trova ricoverata in Rianimazione. Stando a quanto si apprende, avrebbe riportato un trauma cranico. Un episodio che arriva a poche ore da un altro investimento, avvenuto ieri sera a Sestu, in via Cagliari: in quel caso un’altra donna è stata travolta sulle strisce pedonali, riportando fortunatamente solo alcune contusioni. Due episodi ravvicinati che riportano al centro il tema della sicurezza stradale: l’alta velocità, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali, e la disattenzione al volante restano tra le principali cause di incidenti.