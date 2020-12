Cagliari, donna investita da una Bmw mentre attraversa in via Sanjust: soccorsa dal 118

Incidente stradale in serata a Cagliari, nella zona di Monte Urpinu, in via Sanjust. Una donna è stata investita da un’automobile, una Bmw, guidata da un uomo. Il conducente si è subito fermato e ha prestato soccorso alla malcapitata, caduta sull’asfalto. Dopo pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno adagiato la donna sopra una barella e l’hanno medicata. Le sue condizioni, dalle primissime informazioni disponibili, non sembrano essere gravi. Sul posto, per svolgere i classici rilievi di legge, anche la polizia Municipale.