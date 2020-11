Cagliari, donato alla Polizia un defibrillatore

Donato alla Polizia un defibrillatore: sarà in dotazione al XIII Reparto Mobile “Sardegna”.

La Polizia di Stato sempre sensibile e attenta alle problematiche di salute e quotidianamente al servizio del cittadino, dal 2019 collabora con il Centro Studi Petrarca Srl (Istituto specializzato nel recupero anni scolastici) che ha messo a disposizione personale qualificato per l’istruzione degli operatori del Reparto Mobile i quali possono così offrire la loro preparazione in materia per eventuali urgenze cardiache.

Per suggellare questa collaborazione il Direttore del Centro Studi Petrarca Simone Marroccu ha donato un apparecchio D.A.E. (Defibrillatore Automatico Esterno) al Dirigente del XIII Reparto Mobile “Sardegna”, consegnato nelle mani del Dirigente, Dott.ssa Adriana Cammi.